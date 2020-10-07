РИАМО - 7 окт. В деревне Медведево городского округа Воскресенск торжественно запустили газ, в мероприятии приняли участие генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов и глава городского округа Воскресенск Артур Болотников, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Деревню газифицировали в рамках реализации губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года». Условия для газификации здесь получили жители 156 домов.

«Еще вчера, чтобы согреться, жители деревни топили печи. На это уходили тонны угля и кубометры дров. Отопительный сезон влетал в копеечку. Семья Потаповых, например, запасаясь на зиму углем и дровами, тратила около 30 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Благодаря программе губернатора Подмосковья в деревню пришел газ. В рамках программ рабочие проложили 6 километров газопровода меньше чем за полгода. Вся деревня получила возможность подключиться к газу. Объект сдали раньше срока на 2,5 месяца.

В городском округе Воскресенск в этом году газифицировали четыре деревни. Газ пришел не только в Медведево, но также в Леоново, Чечевилово и Силино.

В рамках программы газификации до конца года АО «Мособлгаз» введет в эксплуатацию 50 газопроводов в разных населенных пунктах Подмосковья. Более 10 тысяч человек смогут подключиться к газу.

Губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2025» - самая масштабная из принятых в регионе за последние десятилетия. Подмосковным правительством в этом году было принято решение о снижении критерия численности жителей для включения малочисленных населенных пунктов в программу газификации со 100 до 30 человек.