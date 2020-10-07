РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 окт. Возведение детского сада в жилом комплексе «Серебрица» в подмосковном Красногорске планируют завершить до конца 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторы Главгосстройнадзора проверили ход строительства детского дошкольного учреждения на 250 мест в ЖК «Серебрица» городского округа Красногорск.

«Строительство детского сада на 250 мест в Красногорске ведется в графике. Прогнозируемый срок завершения работ – 4 квартал 2021 года», – сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Он отметил, что на данный момент на объекте ведутся работы по устройству наружных стен и парапета. На площадке задействовано порядка 20 человек и одна единица спецтехники.

Согласно проекту, внутри трехэтажного здания появятся просторные помещения с игровыми, раздевалками и спальнями. Территория рядом с детским садом будет благоустроена, здесь оборудуют места для отдыха и игр, проведут озеленение.