РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 7 окт. Многоуровневую стоянку для автомобилей в деревне Путилково подмосковного Красногорска планируют достроить в марте 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.
Инспекторы Главгосстройнадзора проверили ход строительства многоуровневой автостоянки для легковых автомобилей в деревне Путилково.
«Строительство автостоянки поможет решить вопрос с парковочными местами в близлежащем микрорайоне. Прогнозируемая дата завершения строительства – март 2021 года», – говорится в сообщении.
Застройщиком выступает АО «ПИК-Регион».
«На данный момент на объекте выполняются монолитные работы цокольного этажа. На площадке задействовано более 20 работников и 3 единицы спецтехники», – заключается в материале.
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