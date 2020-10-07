РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 7 окт. Многоуровневую стоянку для автомобилей в деревне Путилково подмосковного Красногорска планируют достроить в марте 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторы Главгосстройнадзора проверили ход строительства многоуровневой автостоянки для легковых автомобилей в деревне Путилково.

«Строительство автостоянки поможет решить вопрос с парковочными местами в близлежащем микрорайоне. Прогнозируемая дата завершения строительства – март 2021 года», – говорится в сообщении.

Застройщиком выступает АО «ПИК-Регион».

«На данный момент на объекте выполняются монолитные работы цокольного этажа. На площадке задействовано более 20 работников и 3 единицы спецтехники», – заключается в материале.