РИАМО - 7 окт. В подмосковном Реутове завершились работы по благоустройству Центрального городского парка, длившиеся на протяжении двух лет, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«В 2019 и 2020 годах в Реутове были проведены работы по реконструкции Центрального городского парка, расположенного в южной части муниципалитета. Благоустройство проводилось по инициативе жителей, прозвучавшей во время общественных обсуждений», – говорится в сообщении.

За два года была заменена дорожно-тропиночная сеть, при этом особое внимание было уделено площадке вокруг фонтана – одному из самых посещаемых мест городского парка.

«В рамках программы губернатора «Наше Подмосковье» в парке оборудовали современную игровую зону площадью 1,5 тысячи квадратных метров с разнообразными горками, сооружениями, качелями. Также в 2019 году открылся скейт-парк с рампами, перилами и ступенями для любителей экстремальных развлечений», – отмечается в материале.

Кроме того, в парке были оборудованы система видеонаблюдения, точки доступа Wi-Fi и новое освещение.

В 2020 году произошло увеличение площади парка за счет оборудования новой пешеходной зоны на улице Южной от улицы Октября до Юбилейного сквера, которая была реконструирована в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» с привлечением федеральных, региональных и муниципальных средств.