РИАМО - 7 окт. В России началась первая в истории цифровая перепись населения, пока она проводится только в отдаленных и труднодоступных районах страны, например, на Крайнем Севере и в Сибири, говорится сообщении пресс-службы Мосстата.

Ровно за полгода до старта основного этапа будут переписаны до полумиллиона жителей труднодоступных территорий.

«Начнется первая цифровая перепись в России с отдельных труднодоступных территорий в Республике Тыва (Бай-Тайгинский район), Томской области (Александровский, Кривошеинский и Тегульдетский районы) и Ямало-Ненецком автономном округе (Шурышкарский район). Именно туда 1 октября выдвинулись первые переписчики с электронными планшетами», — говорится в сообщении.

С 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года планируется переписать жителей примерно 2,6 тысячи населенных пунктов в более чем 200 отдаленных и труднодоступных районах 26 регионов РФ — Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока.

«Переписчики будут заполнять со слов респондентов электронные переписные листы, бумажные останутся только в качестве резерва на случай экстремальной погоды для электронной техники. Планшеты, впрочем, должны выдержать минус 30 градусов. На устройствах будут отображаться также цифровые карты с маршрутом переписчика», — сказал заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Принять участие в переписи у жителей труднодоступных районов получится только с помощью переписчика. Самостоятельно заполнить электронный переписной лист на сайте госуслуг жители россияне смогут с 1 по 25 апреля 2021 года.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий.

Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».​​