РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 окт. На территории подмосковной Балашихи введен особый противопожарный режим, жителям напомнили о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах и на территориях, расположенных вблизи лесных насаждений, сообщил директор МБУ «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Балашиха Дамир Гатаулин.

«Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям напоминает жителям и гостям Балашихи о действии особого противопожарного режима согласно постановлению администрации муниципалитета от 30.03.2020 года №217-ПА и необходимости соблюдения дополнительных требований пожарной безопасности в лесах и на территориях городского округа», – сказал Гатаулин.

Он добавил, что противопожарный режим вводится в связи с установлением сухой и теплой осенней погоды и повышением класса пожарной опасности. В настоящее время на территории региона в течение суток возникает до 8 лесных пожаров, основной причиной которых является человеческий фактор, а именно нарушение правил пожарной безопасности.

По его словам, в целях предупреждения возникновения лесных пожаров в выходные дни будет организовано патрулирование лесных массивов с проведением разъяснительных бесед с населением, выдачей листовок-памяток о дополнительных требованиях пожарной безопасности.

Будет органичен въезд на территорию лесов, запрещено разведение костров, использование мангалов, проведение пожароопасных работ, сжигание сухой растительности, травы, тары и мусора (в том числе в металлических бочках) на дачных участках и садоводческих товариществах.

Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа.

«Если вы, несмотря на запрет, все таки решили отдохнуть в лесу, пособирать грибы, просим проявлять бережное и ответственное отношение к окружающей природе, соблюдать требования пожарной безопасности. Если обнаружили пожар или его признаки, необходимо сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу Балашихи – 112», – подчеркнул Гатаулин.