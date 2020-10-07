РИАМО - 7 окт. Московский клуб ЦСКА объявил имена игроков, которые вошли в заявку на предстоящий розыгрыш Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021, передает Газета.ru.

«В основной список вошли 24 футболиста», — отмечается в материале.

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп.

Защитники: Мв.арио Фернандес, Бруно Фукс, Виктор Васин, Никита Котин, Хердур Магнуссон, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивее

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Бактиер Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Кристиян Бистрович, Наир Тикнизян, Иван Обляков.

Нападающие: Федор Чалов, Чидера Эджуке, Адольфо Гайч, Илья Шкурин.

Что же касается списка «B» для молодых игроков и воспитанников, то в него тренерский штаб включил Тиграна Аванесяна, Данилу Бокова, Руслана Даурова, Вадима Конюхова, Егора Ушакова и Владислава Яковлева.​​