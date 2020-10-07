РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 окт. Командно-штабную тренировку по пресечению террористического акта провели в МФЦ подмосковного Подольска сотрудники ФСБ России, соощается на сайте администрации округа.

«В Подольске 7 октября органы ФСБ России провели командно-штабную тренировку по отработке вопросов организации первоочередных мер по пресечению террористического акта на объекте массового пребывания людей – в МФЦ в филиале «Подольский». В ходе тренировки отработали координацию действий сотрудников правоохранительных органов при выполнении задач по пресечению террористического акта или действий, создающих непосредственную угрозу его совершения», – говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие сотрудники 5-го окружного отдела УФСБ России по городу Москве и Московской области, УМВД России по городскому округу Подольск, администрации округа, 24-го ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области, Подольского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ по Московской области».

Всех, кто располагает информацией о готовящемся террористическом акте, а также лицах, причастных к совершению преступлений террористического характера, просят сообщать по телефонам: 8(496)757-25-70 (1-е отделение 5-го окружного отдела УФСБ России по городу Москве и Московской области); 8(496)763-02-63 (УМВД России по городскому округу Подольск); 112 (Единый телефон вызова экстренных оперативных служб).