РИАМО - 7 окт. Столичные полицейские задержали мужчину, который стрелял в человека на северо-востоке города, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«По предварительной информации, во вторник около 14:00 на Холмогорской улице между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников, предположительно из травматического оружия, произвел выстрел в другого участника конфликта», - говорится в сообщении.

Прибывшими на место полицейскими стрелявший был задержан и доставлен в ОМВД для дальнейшего разбирательства.

Пострадавший нарядом скорой помощи доставлен в медицинское учреждение.