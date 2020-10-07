РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 окт. В городском округе Мытищи юбиляры от 80 лет могут обратиться в окружное управление социальной защиты населения за подарком, сообщается в Instagram-аккаунте управления.

С 1 октября 2019 года в Московской области введена новая мера социальной поддержки - предоставление подарочного набора долгожителям в связи с юбилейными датами 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115 лет. Юбиляров поздравляют памятными подарками и поздравительными открытками от губернатора Московской области.

«В подарок женщины получают павловопосадский платок, а мужчины - плед. О возможности получения подарка Мытищинское управление социальной защиты населения извещает юбиляра по телефону или почтовой открыткой. Тем, кто не может получить самостоятельно, управление организует вручение подарка на дому», - говорится в сообщении.

Подарки предоставляются беззаявительно, заявление нужно написать только тем жителям, чьи данные отсутствуют в базе. Заявление можно будет подать в социальную защиту или МФЦ в течение года после юбилея.

Все подробности можно узнать у специалистов управления соцзащиты Мытищ по телефонам: 8(495)502-70-80, 8(495)502-71-18.