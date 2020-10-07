РИАМО - 7 окт. Столичные медики спасли жизнь двухлетней девочке, на которую упала деревянная дверь весом около 30 килограммов, ребенка смогли оперативно доставить из Подмосковья на аппарате ИВЛ в детскую больницу №9 имени Г.Н. Сперанского, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

У ребенка врачи диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, ушиб и отек головного мозга, перелом костей свода и основания черепа, перелом костей носа.

«Драма разыгралась практически на глазах у мамы в детской комнате, где шел ремонт. Активная малышка дернула за ручку межкомнатную дверь, которую сняли с петель, чтобы постелить полы. Раздался хлопок и ребенка накрыло дверью – девочка сильно ударилась головой о кафель», – говорится в сообщении.

Ребенок пришел в себя на следующий день в стационаре. Девочку сняли с аппарата ИВЛ и из отделения реанимации и интенсивной терапии перевели в нейрохирургическое отделение.

При линейных переломах, если нет угрозы образования растущих переломов, приводящих к развитию дефектов черепа, то оперативное лечение не требуется. В связи с этим ребенку назначили консервативное лечение – инфузионную и антибактериальную терапии, противосудорожные препараты. Также в назначении была лечебная гимнастика, физиотерапия и массаж. Кроме того, на последнем этапе лечения ребенку сделали энцефалограмму, чтобы исключить посттравматическую эпилепсию после серьезной травмы головы.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо. У девочки хороший аппетит, она активна. В ближайшее время ее выпишут домой. Она будет долечиваться амбулаторно по месту жительства.