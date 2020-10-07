РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 окт. Школу на 1,1 тысячи мест на шоссе Энтузиастов в микрорайоне Первомайский подмосковной Балашихи планируют сдать к концу текущего года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Заместитель главы администрации Балашихи Сергей Лукичев провел выездное совещание с представителями подрядной организации и оценил темпы строительства школы на 1,1 тысячи мест. Это самый крупный объект социальной инфраструктуры, который возводится в городском округе в текущем году. Его площадь составит около 18 тысяч квадратных метров.

«На сегодняшний день есть отставание от графика. Оно вызвано нарушением сроков поставки окон на стройплощадку. Сейчас мы решаем этот вопрос с поставщиком. Также сокращаем отставание, оптимизируя процесс отделочных работ», - сказал Лукичев.

Он добавил, что к концу октября завершится монтаж стеклопакетов, в ноябре подрядная организация полностью выполнит внутреннюю отделку, а в декабре Госадмтехнадзор сможет провести итоговую проверку объекта на соответствие всем требованиям.

Сейчас на строительной площадке задействованы 310 человек и 6 единиц техники. Число рабочих планируется увеличить до 400. Дополнительные силы направят на отделку фасада и монтаж окон.

В здании школы разместятся учебные классы и кабинеты для кружковых занятий, актовый и спортивный залы, медкабинет, пищеблок. На пришкольной территории уже завершен монтаж игровой площадки. Благоустройство двора образовательного учреждения продолжится.