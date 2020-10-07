РИАМО - 7 окт. В подмосковном Реутове открыли не использовавшийся несколько лет подземный пешеходный переход под железной дорогой, он соединил Центральный городской парк и северную часть города, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«В Реутове это третий подземный пешеходный переход, построенный для безопасного перехода жителей через железнодорожные пути. Ранее были открыты подземные переходы на переместившейся на 100 метров в сторону Москвы станции Реутово и под торговым центром «Экватор», - сказал заместитель главы администрации Владимир Турапин.

Он напомнил, что в 2015 году на железнодорожной станции Реутово начались работы в рамках реконструкции на Горьковском направлении Московской железной дороги.

«Раннее подземный пешеходный переход был в аренде РЖД для обслуживания существовавшей здесь станции Реутово. После завершения срока аренды и переноса железнодорожной станции на сто метров ближе к Москве подземный переход был полностью реконструирован и введен в эксплуатацию уже в качестве транзитного пешеходного перехода. Он обновлен в рамках инвестиционной программы РЖД и возвращен городу и его жителям», - подытожил Турапин.



