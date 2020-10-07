РИАМО - 7 окт. Завершено строительство нового корпуса поликлиники №1 Одинцовской центральной районной больницы на улице Маршала Бирюзова, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

Объекту выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. По словам министра строительного комплекса Московской области Владимира Локтева, теперь поликлиника №1 стала более современным клинико-диагностическим центром, который обеспечит оказание высокотехнологичной медицинской помощи жителям округа.

«В смену поликлиника теперь сможет принимать до полутора тысяч пациентов», - уточнил Локтев.

Общая площадь нового 6-этажного корпуса составляет более 7,3 тысячи квадратных метров. В здании есть регистратура, травматологический пункт с отдельным входом, отделение лучевой и функциональной диагностики, консультативно-амбулаторного приема, дневной стационар, хирургическое, терапевтическое и эндоскопическое отделения, клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты узких специалистов.

В рамках проекта также благоустроили территорию.