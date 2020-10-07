РИАМО - 7 окт. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в Москве на дистанционную работу перевели часть сотрудников Росреестра – гражданских служащих и работников в возрасте старше 65 лет, однако на сроки предоставления госуслуг данная мера не повлияет, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по столице.

Управление Росреестра по Москве продолжает принимать документы на учетно-регистрационные действия, все подразделения, обеспечивающие процесс регистрации, работают в штатном режиме.

«Те подразделения, которые занимаются непосредственно оформлением сделок продолжат работать в штатном режиме и будут своевременно оказывать государственные услуги», - сказал глава управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Для бесперебойного функционирования городской структуры жизнеобеспечения в условиях чрезвычайных мер рассмотрение обращений по государственному кадастровому учету и регистрации прав по критически важным объектам недвижимости осуществляются во внеочередном порядке.

Документы можно подать в электронном виде и посредством почтового отправления. На сайте Росреестра доступны все основные виды государственных услуг.