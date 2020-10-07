РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 окт. Центральная библиотека имени Дмитрия Кедрина в городском округе Мытищи вошла в областной проект «Библиотека – современное общественное пространство», сообщается в Instagram-аккаунте управления культуры муниципалитета.

В Московской области стартовал проект «Библиотека – современное общественное пространство». Его цель – наполнить библиотеки мероприятиями современного формата и тем самым повысить их привлекательность в молодежной среде. Руководитель проекта – министр культуры Московской области Елена Харламова.

«Пилотными участниками проекта стали 15 ведущих муниципальных библиотек Подмосковья, среди которых мытищинская центральная библиотека имени Дмитрия Кедрина. Одно из первых нововведений – продление рабочих часов. С 5 октября каждая из пилотных библиотек начала работать до 21:00. В вечернее время в учреждениях проходят квизы, музыкальные вечеринки, кинолектории и многое другое», - говорится в сообщении.

Также для удобства посетителей в библиотеках работает бесплатный Wi-Fi, имеются удобные столы для работы с ноутбуком, расположены зоны, где можно выпить чай или кофе и современные игровые зоны.

«Преобразования, основанные на методических разработках Московской губернской универсальной библиотеки, призваны повысить загруженность библиотек на 70%. Это значит не просто привлечь новых читателей, но сделать так, чтобы молодежи было интересно и комфортно проводить в библиотеке время», - отмечается в сообщении.