РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 окт. Жители подмосковных Люберец могут пройти обучающий онлайн-курс о ЖКХ, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«С 2020 года жители многоквартирных домов городского округа Люберцы могут пройти обучающий курс «Все о ЖКХ» в онлайн-формате. Возможность дистанционного обучения введена для удобства и безопасности слушателей в период эпидемии коронавируса», - говорится в сообщении.

Чтобы стать слушателем курса, достаточно зарегистрироваться на портале: https://pro-zkh.ru/. Пройти дистанционное обучение можно в любое время. После регистрации на портале доступ к онлайн-курсу «Все о ЖКХ» открыт для изучения в течение 14 дней. По окончании обучения студенту будет предложено сдать итоговый проверочный тест, по результатам которого он получит сертификат об окончании курса «Все о ЖКХ».

Обучающие курсы на тему ЖКХ проводятся в рамках совместного образовательного проекта Ассоциации председателей советов МКД и министерства ЖКХ Московской области с целью просвещения собственников многоквартирных домов. Также в каждом подмосковном муниципалитете проходят очные семинары.