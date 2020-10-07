РИАМО - 7 окт. Из-за невыполнения противоэпидемических мероприятий при возникновении угрозы распространения коронавирусной инфекции в Москве 2 октября закрыли автомойку на проезде Ольминского, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора по столице.

При проведении обследования автомойки ООО «Аквамарин» сотрудники Роспотребнадзора установили, что на объекте не соблюдаются требования безопасности.

«Не нанесена разметка для обозначения социального дистанцирования, отсутствуют бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха, не организовано проведение «входного фильтра» для выявления больных с признаками респираторных заболеваний, не проводится термометрия работников как перед началом работы, так и в течение рабочей смены», – говорится в сообщении.

Кроме того, масочно-перчаточный режим работниками не соблюдается, не организовано проведение исследований на наличие Covid-19 у сотрудников.

В итоге в отношении ООО «Аквамарин» составили протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности, помещения автомойки опечатаны. В связи с тем, что принятие решения по данной статье подведомственно суду, материалы проверки направлены в районный суд.