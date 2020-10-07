РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 окт. Девятого октября в картинной галерее Люберец пройдет презентация социального проекта «Могу заработать сам» центра рукоделия и творчества «Трискелион», с помощью которого люди с ограниченными возможностями смогут зарабатывать своим трудом, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Данный проект направлен на организацию и вовлечение социально незащищенных групп общества в производство и реализацию изделий ручной работы. Рукоделие может и должно стать для людей с ограниченными возможностями или оказавшимся в трудной жизненной ситуации одним из реальных способов не только заработать деньги, но и вернуться к активной, интересной жизни», - сказала заведующая по основной деятельности МУК «Музейно-выставочный комплекс» Анна Кострова.

Начнется мероприятие в 12:00.

В центре рукоделия «Трискелион» учат создавать авторские изделия ручной работы различных направлений: игрушки, бижутерию, предметы декора.