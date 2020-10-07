РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 окт. Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии проектной документации жилому дому на 300 квартир в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Главгосстройнадзор провел проверку по извещению об окончании строительства многоэтажного жилого дома в поселке Отрадное. Всего с начала строительства на объекте было проведено восемь плановых проверок.

«На объекте инспекторы выявили нарушения, которые были устранены в ходе проверки. Застройщику ООО «Отрада Девелопмент» выдано заключение о соответствии жилого дома требованиям проектной документации», – сказал начальник Главгосстронадзора региона Артур Гарибян.

Согласно проекту, общая площадь здания – более 20 тысяч квадратных метров. В доме расположено 300 квартир. Жилой дом сформирован из двух жилых шестнадцатиэтажных секций и одноэтажного магазина, объединенных встроено-пристроенной подземной стоянкой. На первом этаже жилых секций предусмотрено размещение магазинов непродовольственных товаров.

Следить за ходом строительства других объектов в регионе можно с помощью мобильного сервиса «Подмосковные стройки».