РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 окт. В Мытищинской картинной галерее 8 октября в состоится открытие выставки лоскутного шитья «Сарафанное радио», сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

«Гость - клуб-мастерская «Красный сарафан». Новые работы в технике «пэчворк» поражают воображение! Оригинальные костюмы и пространственные композиции - синтез многовековой русской культуры и безграничной фантазии мастеров лоскутного шитья», - говорится в сообщении.

Начало мероприятия в 16:00, вход в галерею в течение одного часа с 15:30 до 16:30 свободный. Посещение выставки строго в масках и перчатках. Галерея расположена по адресу: город Мытищи, Новомытищинский проспект, дом №36/7. Телефон: 8(498)720-54-40.