РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 окт. Рабочие завершили устройство фундаментов и несущих конструкций новой школы на Бородинском бульваре в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Инспекторы Главгосстройнадзора проверили ход строительства общеобразовательной школы на 1100 мест на Бородинском бульваре в городском округе Подольск. На данный момент на объекте выполнены работы по устройству фундаментов и железобетонных несущих конструкций. Ведутся работы по устройству ограждающих конструкций, кровли, наружных и внутренних инженерных сетей, благоустройству территории», - сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Проверки на объекте проводятся согласно утвержденному плану. На данный момент на строительной площадке задействовано порядка 100 человек и семь единиц спецтехники. Прогнозируемая дата завершения работ – март 2021 года.

Согласно проекту, здание школы будет состоять из центрального блока общешкольного назначения и блоков старшей и младшей школы со своими отдельными спортивными залами. Также внутри разместятся столовая на 400 посадочных мест, актовый зал на 400 мест, библиотека с IT-зоной, помещения для кружковой работы.