РИАМО - 7 окт. Диспетчерские службы такси в Москве станут передавать цифровой профиль работающих водителей в региональную навигационно-информационную систему, такое решение было принято антитеррористической комиссией города, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Благодаря нововведению можно будет отследить, кто находится за рулем конкретного автомобиля в конкретный момент и везет пассажира.

«К сожалению, агрегатор интернет-заказов не всегда занимается в должной мере контролем за тем, сколько водитель работал, действует ли у него водительское удостоверение, есть ли страховка, защищающая пассажира, не находится ли водитель в розыске правоохранительными органами, не поддельные ли у него документы», — говорится в сообщении.

В систему будут отправлять данные водителя — ФИО, водительское удостоверение, место трудоустройства, страховой полис, наличие техосмотра на автомобиль, стаж вождения, номер разрешения на осуществление деятельности и сведения о прохождении медосмотра.

В скором времени будет заключено соответствующие соглашения на передачу данных с агрегаторами такси. Это позволит создать цифровой профиль водителя, который в дальнейшем будем подтверждаться в отдельном приложении.

Следует учесть, что никакие данные о пассажирах и их поездках никуда не будут передаваться, они останутся обезличенными.

Сегодня Москва — один из самых больших рынков такси в мире. Ежедневно такси перевозят больше 900 тысяч пассажиров — это более 330 миллионов в год. Таксомоторную деятельность в Москве осуществляют около 1 тысячи юридических лиц и около 12 тысяч индивидуальных предпринимателей.