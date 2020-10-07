РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 окт. Офис местного отделения партии «Единая Россия» открыли после ремонта в доме №9 по улице Лесной в подмосковном Красногорске, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В церемонии открытия приняли участие глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии Эльмира Хаймурзина, председатель Совета депутатов горокруга Сергей Трифонов, депутат Мособлдумы Галина Уткина, члены и сторонники партии, активисты «Молодой Гвардии Единой России».

«Мы вступаем в достаточно сложную пору, и все зрелые институты, которые вправе формировать и принимать решение – к таким институтам, безусловно, относится партия «Единая Россия» – должны свою позицию активизировать и продолжать ту работу, которая была начата весной», – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что в регионе уже приняты решения, призванные не допустить распространение коронавирусной инфекции. В частности, жителям старше 65 лет рекомендовано соблюдать домашний режим.

«У нас все молодые сотрудники партийного офиса были ядром волонтерского штаба. Уверена, что в ближайшее время горожанам вновь понадобится их помощь», – добавила глава муниципалитета.

По словам исполнительного секретаря местного отделения партии Александра Лебедева, на телефон штаба волонтеров: 8(925)499-41-00 уже начали поступать звонки от граждан с просьбами о волонтерской помощи.

«В обновленном офисе будут проходить заседания местного политического совета. Мы рады всегда сторонникам, членам партии. Кроме того, различные общественные организации городского округа также могут здесь проводить свои мероприятия», - подчеркнул Лебедев.

Также в офисе смогут проводить прием населения депутаты муниципального совета и Мособлдумы.

В офисе площадью порядка 100 квадратных метров три рабочих кабинета и небольшой конференц-зал. Ремонт занял около 2,5 месяцев. Его проводили силами местного отделения партии «Единая Россия» при поддержке депутата Романа Володина. Активисты «Молодой Гвардии» нарисовали на одной из стен в офисе карту городского округа.