Как фрилансеру не дать себя обмануть: советы юриста

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По словам юриста, основным документом и первоисточником коммерческих отношений является договор. Согласно Гражданскому кодексу, сделку можно заключить в двух формах – устно и письменно. Однако подтвердить устную договоренность тяжелее, чем письменную. Для этого могут потребоваться, например, показания свидетелей, аудиозаписи и тому подобное.

Лучше отдать предпочтение письменной форме. Она подразделяется на простую и нотариальную. Для большинства рядовых случаев вполне подойдет простая форма – обычный, не заверенный нотариусом договор. Образцы для его составления стороны могут найти в интернете и подкорректировать под свои нужды.

Для заверения договора у нотариуса требуются деньги и время. К его составлению следует подходить ответственно, продумывая все трудности, которые могут появиться во время выполнения работ. В договоре непременно нужно отразить данные заказчика и исполнителя (желательно паспортные); указать о каких товарах или услугах идет речь; в каком объеме предусмотрены предоплата и оплата и прочее.

По словам Алексея Тарасова, договор – это не только привычный бумажный документ, в котором изложены все условия, поименованы стороны и стоят подписи. Договоры могут также заключаться путем обмена телеграммами, телефаксами и письмами, в том числе электронными. Главное, чтобы было понятно, кто автор документа. Для этого эксперты советуют всегда прописывать в договорах электронные адреса сторон – в таком случае они будут иметь юридическую силу.

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