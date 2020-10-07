Как фрилансеру не дать себя обмануть: советы юриста

Физлица, самозанятые и ИП
По закону нет разницы, является ли исполнитель работ физическим лицом, оформлен как самозанятый или индивидуальный предприниматель. Любое лицо, вступающее в коммерческие отношения, может потерять уже имеющиеся деньги или понести убытки и не заработать желаемое.
Благодаря задокументированным отношениям риск остаться без оплаты за предоставленные товары или услуги уменьшается во много раз, подчеркнул ведущий юрист Европейской юридической службы Алексей Тарасов. Правильно оформленный документ является поводом для выставления законной претензии, а в случае ее неудовлетворения – основным доказательством в суде.
Составление договора
По словам юриста, основным документом и первоисточником коммерческих отношений является договор. Согласно Гражданскому кодексу, сделку можно заключить в двух формах – устно и письменно. Однако подтвердить устную договоренность тяжелее, чем письменную. Для этого могут потребоваться, например, показания свидетелей, аудиозаписи и тому подобное.
Лучше отдать предпочтение письменной форме. Она подразделяется на простую и нотариальную. Для большинства рядовых случаев вполне подойдет простая форма – обычный, не заверенный нотариусом договор. Образцы для его составления стороны могут найти в интернете и подкорректировать под свои нужды.
Для заверения договора у нотариуса требуются деньги и время. К его составлению следует подходить ответственно, продумывая все трудности, которые могут появиться во время выполнения работ. В договоре непременно нужно отразить данные заказчика и исполнителя (желательно паспортные); указать о каких товарах или услугах идет речь; в каком объеме предусмотрены предоплата и оплата и прочее.
По словам Алексея Тарасова, договор – это не только привычный бумажный документ, в котором изложены все условия, поименованы стороны и стоят подписи. Договоры могут также заключаться путем обмена телеграммами, телефаксами и письмами, в том числе электронными. Главное, чтобы было понятно, кто автор документа. Для этого эксперты советуют всегда прописывать в договорах электронные адреса сторон – в таком случае они будут иметь юридическую силу.
Дополнительная защита
Часто случается такое, что часть работы уже выполнена, а клиент резко передумал. Недобросовестные заказчики могут в таком случае взять и не заплатить. Чтобы избежать подобных неприятных казусов, специалисты советуют фрилансерам брать за свои услуги предоплату.
Если вы активно занимаетесь бизнесом, например, являетесь индивидуальным предпринимателем, стоит завести электронную цифровую подпись. Это ускорит процесс заключения сделок.
В любом случае желательно фиксировать все, о чем вы договариваетесь с клиентом, сохранять переписки, отражать факты получения и передачи денег распискам – это в дальнейшем может пригодиться в суде.
Советы начинающим фрилансерам
Помимо юридических способов защиты, существует ряд житейских советов, которые могут помочь обезопаситься от обманов со стороны клиентов.
Используйте сайты-агрегаторы, например profi.ru. На них можно оставлять отзывы о клиентах – риск попасть на недобросовестного заказчика сводится к минимуму. Единственное, обычно биржи фрилансеров берут комиссии со специалистов, но лучше отдать небольшой процент, чем остаться без оплаты вовсе.
Сотрудничайте с крупными компаниями с репутацией (обычно они сами предлагают заключить договор гражданско-правового характера). Прежде чем приступать к работе, поищите отзывы других сотрудников о компании – как правило, обманутые исполнители стараются предупредить об этом других.
До начала сотрудничества расспросите заказчика, откуда он узнал о вас, какой способ оплаты предпочитает, узнайте его фамилию, имя и отчество, возьмите номер телефона. Если дело дойдет до заключения договора, попросите предоставить паспортные данные. Если заказчик предпочитает ничего о себе не рассказывать, это тревожный знак.
Требуйте от клиента четкого технического задания и фиксируйте все договоренности в переписке, не стесняйтесь прописывать мелкие подробности, например, необходимое количество знаков в тексте или определенные ключевые слова, которые должны в нем фигурировать. Это поможет избежать отговорок со стороны клиента о том, что результат вашей работы его не устроил.
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Куда жаловаться
Если работа не была оплачена, по закону в первую очередь с досудебной претензией следует обратиться к стороне, не исполнившей обязательство (например, написать клиенту письмо с просьбой выплатить деньги). Если это не поможет решить проблему, придется обращаться в суд. По словам Алексея Тарасова, такими делами занимаются арбитражные суды. В иске следует подробно изложить ситуацию и выдвинуть требование к клиенту выплатить причитающуюся сумму. При подаче иска также понадобятся доказательства вашей позиции – помимо договора, это могут быть записи телефонных разговоров, электронная переписка.
Однако если вы являетесь физическим лицом и реализуете товары или услуги без регистрации в качестве ИП или самозанятого, обращение в суд может быть чревато проверкой со стороны налоговой инспекции, подчеркивает эксперт. За это гражданину может грозить ответственность по статьям 14.1 КоАП РФ или 171 УК РФ. Среди возможных санкций: штрафы, исправительные работы и даже лишение свободы.
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