РИАМО - 7 окт. В Хамовническом суде столицы рассмотрено дело о нападении на контролера «Московского паркинга», виновный получил наказание в виде условного срока лишения свободы на три года, сообщил РИАМО представитель пресс-службы «Московского паркинга».

Инцидент произошел в июне. Контролер проверял машины на платной парковке. Он заметил автомобиль с открытым багажником и напомнил водителю о необходимости оплатить парковку в течение 5 минут. Но мужчина перепарковал авто на другое место в данной парковочной зоне. Когда контролер повторно подошел, нарушитель распылил ему в лицо перцовый баллончик. В больнице подтвердили химический ожог роговицы.

«Суд признал нападавшего виновным в совершении преступления по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и назначил наказание в виде условного срока лишения свободы на три года из-за смягчающих обстоятельств», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что контролеры «Московского паркинга» выполняют свою работу для поддержания порядка на столичных платных парковках. Они также следят за состоянием дорожных знаков и, если какие-то из них испорчены, сообщают коллегам из ЦОДД.

«Те, кто причинит вред здоровью контролеров, будут нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации», - подчеркнул представитель пресс-службы.

Он напомнил, что обо всех инцидентах, связанных с угрозой жизни и здоровья сотрудников «Московского паркинга», информируются правоохранительные органы.