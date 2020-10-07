РИАМО - 7 окт. Официальный курс европейской валюты по отношению к рублю расчетом на 8 октября снизился на 70,55 копейки — до 91,8129 рубля, передает Газета.ru.

«Курс доллара снизился на 41,98 копейки и достиг 78,0921 рубля», — говорится в сообщении.

Стоимость бивалютной корзины, в которую входят 0,55 доллара и 0,45 евро, сократилась на 59,7 копейки — до 84,2665 рубля.

Аналитики считают, что в условиях нестабильности на валютном рынке имеющийся у банков профицит ликвидности может быть с высокой вероятностью перенаправлен на валютный рынок, что усилит давление на рубль.

Эксперты также предполагают укрепление курса рубля к доллару в среднесрочной перспективе. Пока же основными факторами, влияющими на национальную валюту, являются сложная геополитическая ситуация, включая конфликт в Нагорном Карабахе, колебания цен на нефть и грядущие выборы президента США.