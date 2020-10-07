РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 окт. Щелковские полицейские задержали злоумышленницу, похитившую велосипед у 67-летней местной жительницы, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от местной жительницы о том, что около одного из магазинов в поселке Фряново похищен ее велосипед. Общая сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в преступлении задержана местная жительница 47 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.