РИАМО - 7 окт. На Горьковском шоссе в Богородском городском округе произошло опрокидывание фуры, в результате ДТП никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«На Горьковском шоссе вблизи Ногинска произошло опрокидывание фуры. Последствия аварии устранили, движение транспорта осуществляется в полном объеме. Пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.



Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшего.