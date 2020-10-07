РИАМО (МЫТИЩИ) – 7 окт. В городском округе Мытищи на пешеходном переходе по улице Крупской машина сбила несовершеннолетнего на велосипеде, сообщается на сайте администрации горокруга.

Сотрудники отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» призывают родителей несовершеннолетних велосипедистов разъяснять требования правил дорожного движения своим детям, прежде чем разрешать им самостоятельные поездки по городу.

«14-летний подросток решил переехать нерегулируемый пешеходный переход на перекрестке улиц Крупской и Летной, в результате чего оказался под колесами автомашины Ford Kuga. Со сложными травмами подростка госпитализировали в больницу», – говорится в сообщении.

Движение детей младше 14 лет по проезжей части запрещено. Движение велосипедистов в возрасте младше 7 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон.

«Зачастую дети, управляя велосипедом, даже не знают о том, что они являются полноправными участниками дорожного движения – водителями, поэтому, уважаемые родители, поведение детей на дороге зависит от вас. Приобретая ребенку велосипед, изучите с ним правила дорожного движения, обучите технике вождения», – отмечается в сообщении.