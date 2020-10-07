РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 окт. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин и депутат совета депутатов городского округа Щелково Ксения Королева провели прием жителей в микрорайоне Бахчиванджи, на встрече большая часть обращений касалась благоустройства, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения всероссийской политической партии «Единая Россия».

Встреча с жителями приходила в рамках недели партийных приемов населения по социально-правовым вопросам.

«Работы много, необходимо сделать пешеходную зону микрорайона более комфортной, для старшего поколения установить лавочки. Взяли на контроль решение проблемы с обустройством ливневых стоков и уличным освещением, а также устранением недостатков в работе местной управляющей компании. Благодарен жителям за конструктивный диалог», - сказал Шапкин.

В рамках встреч жители могут задать вопрос не только членам партии «Единая Россия», но и сотрудникам социальной защиты. Для записи на прием желающие могут обратиться по номеру: 8 (496) 566-80-93.