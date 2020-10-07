РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 окт. Пассажирам общественного транспорта в подмосковном Подольске за отсутствие масок грозит штраф, мероприятия по проверке соблюдения масочного режима в городском общественном и железнодорожном транспорте проводятся регулярно, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«За отсутствие защитной маски в транспорте Подольска на граждан налагается штраф. В связи с выполнением мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории городского округа регулярно проводятся мероприятия по проверке соблюдения масочного режима в городском общественном и железнодорожном транспорте», - говорится в сообщении.

Указанные мероприятия в городском общественном транспорте осуществляются сотрудниками административно-пассажирской инспекции министерства транспорта Московской области, а на железнодорожном транспорте и в сфере таксомоторных перевозок – сотрудниками управления регионального административно-транспортного контроля МТДИ Московской области совместно с сотрудниками администрации муниципалитета.

Основная задача проведения таких проверок – это выявление и профилактика нарушений в период выполнения мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. В ходе проверок гражданам разъясняют необходимость ношения маски в транспорте и общественных местах, а также напоминают о необходимости соблюдения ограничительных мер.