РИАМО - 7 окт.Полиция Москвы вместе с сотрудниками объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) в ходе рейда выявила нарушения посетителями ряда торговых центров перчаточно-масочного режима, составили свыше 50 протоколов, сообщил журналистам начальник отдела участковых уполномоченных полиции ОМВД РФ по Донскому району Москвы Виталий Голота.

«Сотрудниками полиции совместно с сотрудниками ОАТИ проводятся рейдовые мероприятия по соблюдению масочного режима в местах массового скопления граждан. Сегодня было составлено 53 административных протокола по статье 3.18.1 КоАП Москвы», - сказал Голота.

По его словам, рейды провели в трех торговых центрах. За каждое нарушение предусмотрен штраф в размере 4 тысяч рублей.

Как отметили в департаменте торговли и услуг Москвы, в среду проверили ТРЦ «Хорошо!», «Гагаринский» и «Океания».

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Текстовая трансляция

7 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 115 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 395 больных. В Москве - 3 229.

- Все члены семьи обязаны соблюдать двухнедельный карантин, если у одного из домочадцев обнаружен коронавирус. Им выдается больничный с кодом «03», так называемый, карантинный больничный.

- Москвичи с диабетом должны соблюдать самоизоляцию. Граждан данной категории призвали соблюдать домашний режим по 28 октября.

- Посетители столичных магазинов и других учреждений могут послать фото с продавцами без масок в электронную приемную правительства Москвы. Все обращения рассмотрят департамент торговли и услуг города, а также префектуры административных округов и управы районов.

- Собянин: Магазины имеют право отказать в обслуживании посетителям без масок и перчаток. Данное требование не является нарушением прав потребителей, так как оно установлено Роспотребнадзором.

- Переболевшие коронавирусом москвичи также, как и остальные граждане, должны соблюдать ограничительные меры в связи с распространением инфекции. Пока нет данных, насколько длительным является иммунитет

- При коронавирусной инфекции крайне важно не пропустить развитие гипоксии, которая иногда развивается без симптомов. Это можно делать с помощью пульсоксиметра — специального прибора, который измеряет сатурацию (насыщение крови кислородом - ред.).

- Цена одной дозы российского препарата — вакцины от коронавируса —​ будет стоить не дороже 1 тысячи рублей. Стоимость понизится, когда появятся данные из референтных стран.

- За сутки в Москве скончался 41 пациент с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, за все время пандемии в городе умерли 5442 человека.