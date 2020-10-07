РИАМО - 7 окт. Московская область заняла среди регионов России второе место по производству сыра и третье место по площади тепличных комплексов, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину в рамках открывшейся Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2020». Мероприятие проходит в 22-й раз, впервые - в онлайн-формате.

«Сегодня мы можем показать, как агропром цифровизировался. Цифровизация не заменит свежий хлеб, вкусные овощи и фрукты, однако она очень здорово помогает работникам села и агропромышленникам, так как позволяет осуществлять правильное планирование, сокращение затрат и так далее», - сказал Мишустин.

ВКС был организован из центра геномной селекции АПХ «Мираторг», который в числе 20 подмосковных предприятий участвует в выставке. Центр входит в топ-10 мировых генетических сельскохозяйственных лабораторий по производительности. Здесь проводят около 400 тысяч исследований в год, планируется увеличить объем вдвое. Геномная селекция позволяет определить племенную ценность животного в раннем возрасте.

«У Подмосковья три Ордена Ленина и два из них - за достижения в сельском хозяйстве. Мы находимся в лаборатории геномной селекции, где работают молодые ребята-биологи, закончившие лучшие вузы. Раньше мы импортировали мясо птицы, свинины, говядины, потом завозили поголовье, а сейчас сами уже начали его экспорт. И все это благодаря таким профессионалам, инновационным технологиям и государственной поддержке», - отметил Воробьев.

Правительством Подмосковья оказана помощь центру в виде субсидии на компенсацию части затрат для приобретения специализированного оборудования.

В регионе действует и ряд других мер господдержки. В частности, предоставляются земельные участки без торгов под стратегические инвестпроекты, а также площадки с готовой инженерной инфраструктурой.

С 2014 в сфере АПК Подмосковья реализовано свыше 280 проектов, привлечено свыше 235 миллиардов рублей инвестиций, создано порядка 14 тысяч рабочих мест.