РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 окт. В городском округе Мытищи госавтоинспекторы выявят водителей, которые нарушают режим труда и отдыха, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В октябре на территории городского округа Мытищи пройдет сразу три оперативно-профилактических мероприятия: в период с 5 по 11 октября операция «Автобус»; с 12 по 18 октября операция «Опасный груз»; с 19 по 25 октября «Тахограф», - говорится в сообщении.

Такие мероприятия проводятся в целях снижения уровня аварийности с участием грузового и пассажирского транспорта на дорогах. А также в целях профилактики нарушений режима труда и отдыха водителями.

«Также важны профилактические мероприятия для усиления контроля за юридическими лицами требований законодательства в области дорожного движения при осуществлении перевозок, а также контроля оснащения транспортных средств тахографами», - отмечается в материале.