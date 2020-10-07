РИАМО - 7 окт. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл испытательный комплекс в корпорации ВНИИЭМ и поздравил горожан с Днем московской промышленности, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Комплекс электрооборудования для морского флота появился на Вольной улице.

«День московской промышленности <...> является профессиональным праздником для 700 тысяч человек – работников крупных и средних производственных предприятий столицы», - сказал Собянин.

Он отметил, что, несмотря на ущерб, который нанесла пандемия, московская промышленность продолжает успешно развиваться.

«По итогам января-августа 2020 года индекс роста в обрабатывающих производствах составил 4,8%», – добавил мэр.

Корпорация создает космические аппараты и комплексы, электрооборудование и системы управления для АЭС, электронасосы, электродвигатели и электроприводы для морcкого флота, оборудование для нефтегазовой промышленности, электротехнические и конструкционные материалы. На предприятии трудятся свыше 2,5 тысячи человек.