РИАМО - 7 окт. В стенах недавно построенной детской школы искусств «Элегия» в Воскресенске состоялся праздничный концерт «Играют преподаватели», посвященный Дню музыки и Дню учителя, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Мероприятие собрало педагогов, которые обучают юных жителей округа основам культуры и искусства.

«По традиции открыл концертную программу уникальный в своем роде и единственный в нашем округе ансамбль русских народных инструментов «Импульс» детской школы искусств №3 (руководитель Дмитрий Сметухин, концертмейстер Наталья Николаева)», - говорится в сообщении.

Данный коллектив славится своим мастерством не только в Воскресенске, но и далеко за его пределами, является победителем фестивалей и конкурсов различного уровня.

В концерте «Играют преподаватели» в этот раз приняли участие инструментальные трио и дуэты, а также солисты из детских школ искусств №№3, 4, 5, ДШИ «Элегия» и детской музыкальной школы №2.

Почетными гостями мероприятия стали глава городского округа Воскресенск Артур Болотников и начальник управления культуры администрации Воскресенска Елена Москалева. Они поблагодарили преподавателей за бесценный труд и вклад в развитие нашего общества, а также вручили благодарности от губернатора Подмосковья и грамоты местного значения. Труд более 40 работников был отмечен в этот день.

На территории округа работает шесть детских школ искусств и одна детская музыкальная школа. В них обучается более 2,5 тысяч детей. За счет ввода нового здания детской школы искусств «Элегия» в этом году удалось увеличить количество учеников на 270 человек. Музыкальную грамоту юным воскресенцам преподают около 150 талантливейших педагогов.

Многие из них так вдохновляют своих учеников, что они решают связать свою профессию с музыкой и поступают в профильные образовательные организации, чтобы продолжить свое обучение. В этом году в нашем округе 20 таких выпускников, что, безусловно, является показателем качественной работы педагогов, сумевших помочь ученикам отточить свое исполнительское мастерство и добиться высоких результатов.

Эти ребята поступили в ведущие музыкальные учебные заведения столицы и Подмосковья на отделения фортепиано, народных инструментов, хорового пения, вокала и живописи.