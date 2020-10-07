РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 окт. Троим жителям, Сергею Ермоленко, Татьяне Недобежкиной и Светлане Роюк, присвоили звание почетного гражданина подмосковного Красногорска, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Торжественное собрание, посвященное 80-летию образования города Красногорска, состоялось в малом зале Дворца культуры «Подмосковье» в среду. Именно 7 октября 1940 года указом президиума Верховного Совета РСФСР рабочему поселку Красногорск был присвоен статус города. В мероприятии приняли участие глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина, председатель совета депутатов горокруга Сергей Трифонов, депутат Мособлдумы Галина Уткина.

«В благодарность за добросовестный труд, прославляющий родной округ, за жизнь, посвященную развитию и процветанию городского округа Красногорск, решением совета депутатов городского округа Красногорск звание «Почетный гражданин городского округа Красногорск Московской области» присваивается Сергею Ермоленко», - объявил ведущий.

Общий трудовой стаж Ермоленко в Красногорском городском округе – 50 лет, в том числе 24 года в должности генерального директора спортивно-оздоровительного учреждения «Зоркий».

Также почетного звания удостоены врач скорой медицинской помощи Татьяна Недобежкина и заведующая первым кардиологическим отделением Красногорской городской больницы №1 Светлана Роюк.

«В вашем лице я хотела бы поприветствовать каждого нашего жителя – от мала до велика», - обратилась к собравшимся Хаймурзина.

Хаймурзина вручила благодарности и благодарственные письма губернатора Московской области, грамоты администрации. Она отметила, что нынешний год выдался сложным.

«Не только наша страна, весь мир стоит перед большим вызовом. Наша задача – каждому на своем месте добросовестно и ответственно делать свою работу. Мы стараемся чутко реагировать на происходящую ситуацию. И я верю, что мы все победим», - подчеркнула Хаймурзина.

Глава округа сообщила, что несмотря на то, что связанные с борьбой с пандемией мероприятия потребовали перераспределения бюджета, в Красногорске в нынешнем году открыли ряд долгожданных социальных объектов: музыкальную школу в Павшинской пойме, школу и садик в Путилкове, филиал клуба «Мечта» в Нахабине.

Она выразила благодарность волонтерам, которые в разгар пандемии помогали нуждающимся. Уткина вручила горожанам награды Московской областной думы.