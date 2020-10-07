РИАМО - 7 окт. В столичном метро задержали 36-летнего мужчину, который сперва словесно угрожал пассажирке метро, а затем стал угрожать ей предметом, похожим на нож, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

«Пассажир электропоезда пресек противоправные действия гражданина в отношении пассажирки метро и передал его сотрудникам полиции», – сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в вагоне метро, на маршруте от станции метро «Рассказовка» в сторону станции метро «Хорошевская» подсел на свободное место к одной из пассажирок. Девушка встала и ушла в другой конец вагона, но злоумышленник пошел за ней, стал угрожать словами, а потом достал из кармана предмет, похожий на нож.

В этот момент один из пассажиров подошел к нападавшему, схватил его за руки и свалил на пол, действия преступника оказались заблокированными. Когда поезд остановился на станции метро «Хорошевская», мужчина передал злоумышленника прибывшим полицейским, которые доставили его в отдел полиции.

У задержанного был изъят предмет, схожий с ножом, который отправлен на экспертизу. Объяснить мотив своего поступка мужчина не смог.

По факту угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного составили протокол по факту появления в общественных местах в состоянии опьянения.