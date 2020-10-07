РИАМО - 7 окт. За выходные в подмосковных торговых центрах, а также на тематической ярмарке «Дары осени» от гриппа привили порядка 2,7 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Всего за два дня прививку от гриппа сделал 2701 человек», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Пункты вакцинации от гриппа развернули в торговых центрах Королева, Химок, Пушкина и на ярмарке в Щелкове. На местах задействовали бригады врачей из местных поликлиник.

Гости могли поставить прививку от гриппа при наличии паспорта или полиса ОМС. В Московской области используют вакцины «Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол».