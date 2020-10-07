РИАМО - 7 окт. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» заработал мобильный аудиогид «Место силы. Аптекарский огород», позволяющий посетителям без экскурсовода узнать больше об истории сада и представленных там растениях, аудиогид разработан совместно с МТС и платформой аудиогидов izi.Travel, передает корреспондент РИАМО.

«Мы все много гуляем по родному городу, ездим в путешествия, ходим в музеи. И очень часто мы просто ограничиваемся тем, что видим. Но на самом деле за всеми объектами стоят истории, которые иногда гораздо более ценны, чем сам объект. Именно эта идея дать вещам голос, привела нас к тому, чтобы сделать эту платформу», - сказал сооснователь и руководитель платформы izi.Travel Егор Яковлев.

Директор сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм добавил, что сад уникален тем, что в нем бережно воссоздана атмосфера XVIII века.

«Это место исключительно тем, что мы пытались создать здесь какую-то ауру и атмосферу, не похожую ни на что другое. Мы сохранили какие-то элементы XVIII века, старались не использовать там, где это возможно. <...> В результате у нас получилось что-то совершенно уникальное и необыкновенное», - добавил Ретеюм.

Советник по телекоммуникационному бизнесу компании МТС Евгений Галушко отметил, что проект направлен на развитие экотуризма.

«Этот проект направлен на популяризацию развития экотуризма и экопросвещения в цифровом формате с использованием цифровой технологий. Мир становится более цифровым и более удобным. Не подстраиваясь под него, мы и сами от него отстанем, но и не дадим людям прикоснуться к таким местам гармонии», - заключил Галушко.