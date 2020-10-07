РИАМО - 7 окт. В Подмосковье свыше 8,3 тысячи семейных пар получили выплаты в честь юбилея семейной жизни, начиная с 50 лет прожитых вместе, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«С начала года 8317 подмосковных пар получили единовременную выплату к юбилею совместной жизни. Выплату можно оформить жителям Московской области в течение года со дня юбилея, начиная с 50 лет прожитых вместе, то есть 50, 55, 60 и далее», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Для тех, кто прожил вместе 50 лет, выплаты составляют 5 тысяч рублей, за 55 лет – 6 тысяч рублей, 60 лет – 7 тысяч рублей, 65 лет – 8 тысяч рублей. За 70 лет и более можно получить выплату в 9 тысяч рублей.

Пособие назначается и выплачивается одному из супругов, который имеет постоянное место жительства в Московской области по состоянию на день юбилея. Выплата носит заявительный характер. Подать заявление можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ.