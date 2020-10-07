РИАМО - 7 окт. В городском округе Воскресенск состоялось вручение юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Председатель Совета ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов городского округа Воскресенск Василий Дацюк передал награду для труженицы тыла Ирины Львовны Модновой, которая проживает сейчас вместе с дочерью в городе Одинцово Московской области.

«Совсем юная Ирина работала в войну в эвакогоспитале в Иванове. Выполняя тяжелую работу медицинской сестры, ухаживала за ранеными и больными. После войны вышла замуж за нашего земляка - Федора Моднова. Военный летчик Федор Алексеевич Моднов победу встретил в Вене и должен был участвовать в Параде на Красной площади в 1945 году», - говорится в сообщении.

К сожалению, из-за неблагоприятных погодных условий авиация не приняла участие в воздушной части Парада.

Награду для своей мамы, которой сейчас 93 года, получила дочь Ольга Моднова. Она приехала в Воскресенск для торжественной церемонии и навестить могилу отца на кладбище «Пять крестов».

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