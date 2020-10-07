РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 окт. Образовательным учреждениям подмосковных Люберец в среду передали игры с дополненной виртуальной реальностью, посвященные Великой Отечественной войне, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Мероприятие прошло в Картинной галерее округа. Глава Люберец Владимир Ружицкий совместно с автором-разработчиком, руководителем регионального отделения «Бессмертного полка» Валерием Анисимовым вручил комплекты игр директорам люберецких образовательных учреждений.

«Еще 10 лет назад мы даже представить не могли, что сможем в машине смотреть новости во время поездки. Для этого нужно было остановиться и поймать сигнал. А теперь у нас есть дополненная реальность! Дети смогут изучать историю во время игрового процесса, непосредственно погружаясь в события времен Великой Отечественной войны», - сказал Ружицкий.

Интерактивные игры разработаны командой российских специалистов в области технологий дополненной реальности (AR). Формат, который реализуется в наборе игр, позволяет подробнее изучить события 1941–1942 годов, сделать процесс изучения истории увлекательным занятием.

Набор рассчитан на детей 11-12 лет и взрослых. Играть можно индивидуально или командами как в формате дополненной реальности с использованием бесплатного мобильного приложения, установленного на телефоне или планшете, так и в формате обычной настольной игры.