РИАМО - 7 окт. Положенное ученикам младших классов бесплатное школьное питание должны выдавать сухим пайком в случае перехода на дистанционное обучение, заявил академик, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Мы обязаны <…> сухими пайками передавать, потому что закон (о бесплатном горячем питании - ред.) есть. И если ученик на дистанционном обучении, значит ему нужно дать это каким-то образом <...> Деньги выделены на это (питание - ред.) огромные», — сказал Онищенко.

Он отметил, что бесплатное горячее питание в России положено 7 миллионам детей школьного возраста.

«Ребенок учится? Учится. Как он учится (в школе или дистанционно - ред.) — в законе не сказано», — отметил Онищенко.

С 1 сентября учеников первых-четвертых классов российских школ обеспечивают бесплатным горячим питанием. Ранее соответствующее предложение было озвучено президентом РФ Владимиром Путиным. На эти цели выделено свыше 20 миллиардов рублей в 2020 году.

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Текстовая трансляция

7 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 115 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 395 больных. В Москве - 3 229.

- Все члены семьи обязаны соблюдать двухнедельный карантин, если у одного из домочадцев обнаружен коронавирус. Им выдается больничный с кодом «03», так называемый, карантинный больничный.

- Москвичи с диабетом должны соблюдать самоизоляцию. Граждан данной категории призвали соблюдать домашний режим по 28 октября.

- Посетители столичных магазинов и других учреждений могут послать фото с продавцами без масок в электронную приемную правительства Москвы. Все обращения рассмотрят департамент торговли и услуг города, а также префектуры административных округов и управы районов.

- Собянин: Магазины имеют право отказать в обслуживании посетителям без масок и перчаток. Данное требование не является нарушением прав потребителей, так как оно установлено Роспотребнадзором.

- Переболевшие коронавирусом москвичи также, как и остальные граждане, должны соблюдать ограничительные меры в связи с распространением инфекции. Пока нет данных, насколько длительным является иммунитет

- При коронавирусной инфекции крайне важно не пропустить развитие гипоксии, которая иногда развивается без симптомов. Это можно делать с помощью пульсоксиметра — специального прибора, который измеряет сатурацию (насыщение крови кислородом - ред.).

- Цена одной дозы российского препарата — вакцины от коронавируса —​ будет стоить не дороже 1 тысячи рублей. Стоимость понизится, когда появятся данные из референтных стран.

- За сутки в Москве скончался 41 пациент с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, за все время пандемии в городе умерли 5442 человека.