РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 окт. Благоустройство сквера у храма Святого равноапостольного князя Владимира в микрорайоне Дзержинского в Балашихе выполнили на 90%, работы планируют завершить в октябре текущего года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Ход работ по благоустройству нового сквера на территории возле строящегося главного Князь-Владимирского храма Росгвардии в микрорайоне Дзержинского проверил заместитель главы Балашихи Сергей Лукичев.

«В рамках поручения главы городского округа Сергея Юрова провел осмотр общественной территории сквера Дзержинского. Подрядчиком выполнено почти 90% работ: установлены малые архитектурные формы, проложена дорожно-тропиночная сеть внутри сквера, выполнены лестницы. Подрядчик уже приступил к монтажу колоннады и монумента, посвященных истории Росгвардии», - сказал Лукичев.

На территории планируется установка 9-метровой стелы и панно длиной 25 метров, посвященного истории Росгвардии.

По словам главного инженера ЗАО «Доринж-39» Андрея Сутягина, благоустройство территории у храма и прилегающего сквера предполагает также установку скамеек, освещения, спортивных и детских площадок. В сквере также установят столы для настольного тенниса и шахмат.

Работы по благоустройству прилегающей территории планируют закончить в октябре, а в ноябре завершить строительство самого храма.

«По храму работы выполнены на 80%, сейчас штукатурка и окраска фасада на стадии окончания. Также ведутся внутренние отделочные работы, выполнены все иконостасы», - подчеркнул начальник участка главкапстрой «Крост» Игорь Бакшун.

Строительные работы по возведению храма равноапостольного князя Владимира начались в мае 2017 года. Площадь благоустройства составляет более 2,5 тысячи гектаров. Храмовый комплекс станет одним из центров духовного воспитания в Балашихе. Он рассчитан на 500 прихожан.