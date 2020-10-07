РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 окт. В микрорайоне Кучино городского округа Балашиха достроили здание торгового назначения, самовольно построенное в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

В рамках исполнения поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева совместно с администрацией городского округа Балашиха продолжается масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного строительства на территории округа.

«В микрорайоне Кучино Балашихи был выявлен объект самовольного строительства. Строительство велось без разрешительной документации. В результате совместной работы в 2020 году застройщиком было получено разрешение на строительство здания магазина. В настоящее время строительство завершено, с него снят статус объекта самовольного строительства», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Он добавил, что общая площадь нового торгового центра составляет порядка 4 160 квадратных метров, здание 4-х этажное с одним подземным этажом. На первом этаже торгового центра расположен супермаркет «ДА», второй этаж занимает магазин цифровой и бытовой техники DNS, на третьем этаже - свободные торговые площади под аренду.

Здание построено по индивидуальному проекту. Внешнее архитектурное решение выполнено в современном стиле с использованием больших поверхностей стекла, обращенных к городской среде. Яркие оттенки оранжевого цвета в сочетании со сплошным остеклением создают привлекательный образ современного магазина.

Отделка поверхностей фасадов, обращенных к внутреннему двору, выполнена в более сдержанных оттенках - приглушенном зеленом и сером, а фасады имеют меньшую площадь остекления. Также на прилегающей территории проведено благоустройство, выполнены работы по устройству парковочных мест.

Всего на территории городского округа Балашиха было выявлен 161 объект незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 62 объекта, что составляет 39% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.