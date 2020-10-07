РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 окт. В детском саду микрорайона Парковый подмосковных Котельников начали монтировать сантехническое оборудование, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Заместитель главы администрации Котельников Александр Матросов совместно с сотрудниками отдела строительства и архитектуры провели выездную проверку за ходом строительства детского сада на 350 мест в микрорайоне Парковый.

«На объекте находятся около 70 человек. Продолжаются работы по благоустройству территории, внутренние отделочные работы и работы по монтажу внутренних инженерных систем. Начаты монтажные работы сантехнического оборудования и по укладке настенной плитки», - говорится в сообщении.

Также проверили соблюдение профилактических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. На объекте имеются санитайзеры. Рабочие обеспечены масками. Осуществляется входной температурный контроль. Медицинскими сотрудниками на ежедневной основе проводятся тесты на наличие коронавируса.