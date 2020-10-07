РИАМО - 7 окт. Во втором квартале 2020 года на 20,4% упали мировые продажи смартфонов, это обусловлено пандемией коронавируса и экономической нестабильностью, сообщает Федеральное агентство новостей.
Тем не менее, продажи смартфонов составили 294,7 миллиона штук.
«Больше всего телефонов продала компания Huawei (20% от общих продаж). На втором месте — компания Samsung (19,5%). Тройку лидеров замыкает американская компания Apple (13,5%)», — говорится в сообщении.
Четвертое место досталось китайскому производителю Xiaomi вместе со всеми своими суббрендами.
Самой популярной моделью стал iPhone 11. Во втором квартале 2020 года было продано 37,7 миллиона экземпляров.
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Текстовая трансляция
7 ОКТЯБРЯ
- За сутки в России зарегистрировали 11 115 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 395 больных. В Москве - 3 229.
- Все члены семьи обязаны соблюдать двухнедельный карантин, если у одного из домочадцев обнаружен коронавирус. Им выдается больничный с кодом «03», так называемый, карантинный больничный.
- Москвичи с диабетом должны соблюдать самоизоляцию. Граждан данной категории призвали соблюдать домашний режим по 28 октября.
- Посетители столичных магазинов и других учреждений могут послать фото с продавцами без масок в электронную приемную правительства Москвы. Все обращения рассмотрят департамент торговли и услуг города, а также префектуры административных округов и управы районов.
- Собянин: Магазины имеют право отказать в обслуживании посетителям без масок и перчаток. Данное требование не является нарушением прав потребителей, так как оно установлено Роспотребнадзором.
- Переболевшие коронавирусом москвичи также, как и остальные граждане, должны соблюдать ограничительные меры в связи с распространением инфекции. Пока нет данных, насколько длительным является иммунитет
- При коронавирусной инфекции крайне важно не пропустить развитие гипоксии, которая иногда развивается без симптомов. Это можно делать с помощью пульсоксиметра — специального прибора, который измеряет сатурацию (насыщение крови кислородом - ред.).
- Цена одной дозы российского препарата — вакцины от коронавируса — будет стоить не дороже 1 тысячи рублей. Стоимость понизится, когда появятся данные из референтных стран.
- За сутки в Москве скончался 41 пациент с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, за все время пандемии в городе умерли 5442 человека.
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