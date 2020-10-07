РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 окт. Автомобиль Nissan сбил пятилетнего велосипедиста, переезжающего дорогу в неположенном месте в Подольске, ребенок находился без присмотра взрослых, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«В Подольске 5 октября в 15:40 на улице Ватутина у дома 40 автомобиль Nissan Almera (который двигался по улице Ватутина в сторону улицы Талалихина) столкнулся с пятилетним велосипедистом, переезжавшего проезжую часть дороги вне зоны действия пешеходного перехода. В результате столкновения мальчику назначено амбулаторное лечение», - говорится в сообщении.

В момент ДТП ребенок находился на проезжей части дороги без сопровождения взрослых, без шлема и защитной экипировки, на одежде отсутствовали световозвращающие элементы.

«Во избежание подобных случаев и в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения: будьте внимательны на проезжей части, выбирайте скорость, которая позволит обеспечить водителю возможность постоянного контроля за дорожным движением, не пренебрегайте правилами дорожного движения. Родители, учите детей безопасному поведению в улично-дорожной среде, не забывайте про личный пример и применение средств пассивной защиты», - поясняется в материале.